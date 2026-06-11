Encontraron en Corrientes al adolescente de 17 años que era buscado en Misiones

Un adolescente de 17 años que permanecía desaparecido desde el pasado 1 de junio en el interior misionero fue localizado sano y salvo en una estación de transporte de la provincia de Corrientes. El hallazgo se produjo luego de que las autoridades judiciales activaran los mecanismos de intercambio de información interprovincial para rastrear los nodos logísticos de la región.

El joven, cuyas iniciales corresponden a T.M.T., había sido visto por última vez en la localidad de Villa Bonita, donde se encontraba junto a su padre.

De acuerdo con la reconstrucción de sus últimas secuencias antes de perderse el rastro, el menor civil había salido con el propósito de abordar un colectivo hacia la Comuna de San Javier, lugar donde radica su madre. Sin embargo, el adolescente nunca arribó a la terminal de destino, lo que encendió las alarmas de su entorno cercano.

Denuncia, hipótesis rural y campamentos de tareferos

Ante la falta de novedades y el paso de las horas, la madre del menor formalizó la denuncia de paradero el miércoles 3 de junio. A partir de ese momento, la Policía de Misiones estructuró múltiples células operativas de rastrillaje con un enfoque específico en la geografía productiva local.

Los investigadores policiales concentraron los primeros operativos de búsqueda en las áreas rurales y en las zonas de cosecha profunda de la provincia.

La justificación de esta hipótesis radicaba en los antecedentes brindados por la propia denunciante, quien detalló que en oportunidades previas el adolescente se había ausentado de forma temporal y sin dar aviso para insertarse laboralmente en los campamentos de tareferos, regresando a su hogar una vez concluidas las zafras de yerba mate.

No obstante, la prolongación del silencio del menor y la falta de reportes en las plantaciones habituales incrementaron el grado de sospecha judicial, forzando la internacionalización del Alerta de Búsqueda hacia las fuerzas de seguridad de los distritos limítrofes.

Localización en Virasoro y el reencuentro familiar

La articulación de las bases de datos federales dio frutos este miércoles cuando una comitiva de control identificó al adolescente de 17 años deambulando en el interior de la terminal de ómnibus de la localidad correntina de Gobernador Virasoro, situada sobre el corredor de la Ruta Nacional 14.

Una vez constatado que se encontraba en buen estado de salud general y tras recibir la correspondiente asistencia médica preventiva, las jefectoras policiales de ambas jurisdicciones coordinaron el traslado del menor hacia el territorio misionero.

Al arribar a la provincia, T.M.T. fue conducido a la sede de la Unidad Regional VI de Leandro N. Alem, donde los gabinetes interdisciplinarios del Ministerio Público Fiscal cumplimentaron los procedimientos técnico-legales de rigor antes de formalizar la entrega formal del joven a su madre, dando por cerrado el expediente de búsqueda.

*Con información de TN