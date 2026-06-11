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HECHO SUCEDIO EL PASADO LUNES

Murió uno de los empresarios que chocó cerca de Esquina y llevaba $183 millones

Se trata de Alejandro Javier Gaúna (39) quien conducía el Toyota Corolla que impactó contra una retroexcavadora.

Por El Litoral

Jueves, 11 de junio de 2026 a las 21:03

Este jueves por la tarde murió en el hospital Escuela de Corrientes Alejandro Javier Gaúna (39), uno de los empresarios que chocó el pasado lunes 8 de junio contra una máquina vial en el kilómetro 691 de la Ruta 12 a pocos kilómetros de la ciudad de Esquina.


El propio director del centro de salud, doctor José Alberto Romero, confirmó a El Litoral el deceso de esta persona que había sufrido lesiones de consideración después del brutal impacto contra la parte trasera de una retroexcavadora con servicio para la Municipalidad.


Gauna (39), oriundo de Barranqueras, iba al mando de un Toyota Corolla, acompañado de Diego David Riquel (38), domiciliado en Resistencia.
Algo que no pasó inadvertido es que en las pericias posteriores al automóvil encontraron $182.920.000 de pesos en efectivo, compuestos en su totalidad por billetes de las nuevas denominaciones de $10.000 y $20.000.


Los fajos estaban ocultos a presión dentro del torpedo del vehículo y embutidos en las estructuras de los respaldos de los asientos traseros.

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