Murió uno de los empresarios que chocó cerca de Esquina y llevaba $183 millones

Este jueves por la tarde murió en el hospital Escuela de Corrientes Alejandro Javier Gaúna (39), uno de los empresarios que chocó el pasado lunes 8 de junio contra una máquina vial en el kilómetro 691 de la Ruta 12 a pocos kilómetros de la ciudad de Esquina.



El propio director del centro de salud, doctor José Alberto Romero, confirmó a El Litoral el deceso de esta persona que había sufrido lesiones de consideración después del brutal impacto contra la parte trasera de una retroexcavadora con servicio para la Municipalidad.



Gauna (39), oriundo de Barranqueras, iba al mando de un Toyota Corolla, acompañado de Diego David Riquel (38), domiciliado en Resistencia.

Algo que no pasó inadvertido es que en las pericias posteriores al automóvil encontraron $182.920.000 de pesos en efectivo, compuestos en su totalidad por billetes de las nuevas denominaciones de $10.000 y $20.000.



Los fajos estaban ocultos a presión dentro del torpedo del vehículo y embutidos en las estructuras de los respaldos de los asientos traseros.