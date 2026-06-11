Los padres de Loan serán los primeros en declarar en el juicio

A menos de una semana del inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida hace 2 años en la localidad de 9 de Julio se definió el desarrollo del debate que arranca el próximo jueves 18 de junio.

Serán María Luisa Noguera y José Mariano Peña los padres del niño que por entonces tenía 5 años, los primeros que brindarán su testimonio junto a uno de sus hijos mayores Mariano Peña.

Todo se encamina para que a las 8.30 se inicie este controversial caso que conmocionó al país, que tendrá como forum la sede del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional ubicada en la esquina de las calles San Martín y Perú, de la Capital correntina.

En total son siete los imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, entre los que están Laudelina Peña, tía del menor; Bernardino Antonio Benítez; tío político de Loan (pareja de Laudelina) y primer detenido de la causa; María Victoria Caillava, exfuncionaria municipal; Carlos Guido Pérez: esposo de Caillava y capitán de navío retirado; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, conocido del entorno familiar y uno de los últimos que vio al niño; Mónica del Carmen Millapi, pareja de Ramírez; Walter Adrián Maciel, excomisario de 9 de Julio.

Los 10



Los otros 10 imputados que estarán en el banquillo de acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública son Nicolás Gabriel Soria -alias "El Americano"- ; Elizabeth Cutaia; Alan Cañete; Delfina Taborda; Federico Rossi Colombo; Verónica Machuca; Yuni Pablo Gabriel; Núñez Valeria López; y Pablo Noguera.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes compuesto por Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco, definió los puntos centrales, la logística y el cronograma definitivo para las prolongadas jornadas de debate.

La Justicia eligió la sede de la Gendarmería por su capacidad, ubicación y dictaminó que no podrán volar drones durante el inicio del juicio.

En la segunda audiencia programada para el miércoles 24 serán citados como testigos cinco de los demás hermanos de Loan. Se trata de Cristián Ramón Peña; Alfredo Maximiliano Peña; José Omar Peña; César Iván Peña; y Fernando Peña.

El jueves 25 de junio será el turno de Camila Ayelén Núñez y Macareña Peña, testigos clave ya que estuvieron en el almuerzo donde desapareció Loan; también fue citada la abuela del menor Catalina Peña, así como Ceferina Ignacia Noguera y Alberto Sebastián Noguera, tíos del chico que lleva dos años de desaparecido.