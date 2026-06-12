Corrientes: detuvieron a un hombre por amenazas con un revólver

La Policía de Corrientes detuvo a un hombre en San Luis del Palmar por una causa de amenazas con arma de fuego. Durante el allanamiento, se secuestró un revólver calibre 32 y varias municiones.

El procedimiento fue realizado por la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, que coordinó el despliegue con la fiscalía de investigación. El allanamiento en la casa particular se ejecutó tras una orden judicial.

En el lugar, se demoró al hombre mayor de edad, quien estaría vinculado con la causa. Fue así que tanto el arma secuestrada como el sospechoso fueron trasladados a la comisaría para seguir con el protocolo judicial.