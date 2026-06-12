Demoraron una lancha con una carga ilegal valuada en $55 millones en Corrientes

En un eficaz despliegue nocturno, efectivos de la Prefectura Naval Argentina desarticularon en Paso de los Libres una maniobra de contrabando internacional sobre las aguas del Río Uruguay, donde decomisaron mercadería ilegal valuada en $55 millones.

El exitoso operativo concluyó con la detención de dos ciudadanos extranjeros y el secuestro de una valiosa carga que pretendía ser ingresada de forma clandestina al territorio brasileño.

El procedimiento se ejecutó, tras meticulosas tareas investigativas llevadas a cabo por la Delegación de Inteligencia Criminal. Una patrulla estratégica detectó una lancha motorizada que realizaba un peligroso cruce transversal desde la costa argentina hacia el margen fronterizo del Brasil, a la altura de la conocida zona denominada "Puerto Baño".

Al notar la presencia de la autoridad marítima, la tripulación intentó evadir el control, pero el rápido despliegue de las fuerzas federales permitió interceptar la embarcación a los pocos metros.

Durante la requisa formal del navío, los uniformados hallaron 14 bultos gigantescos que contenían mercadería diversa para el egreso ilegal del país. La valuación fiscal de los productos secuestrados asciende a la astronómica cifra de 55 millones de pesos.

Por orden de Aníbal Fabián Martínez, titular de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, se procedió a la incautación preventiva de la lancha y de los bultos por infracción al Código Aduanero nacional.

Los dos tripulantes, ambos hombres mayores de edad de nacionalidad brasileña, quedaron inmediatamente detenidos.