Decomisaron dorados y bogas tras un allanamiento en Paso de la Patria

En un allanamiento realizado este viernes en Paso de la Patria, decomisaron numerosos ejemplares de boga y dorado, por lo que se dio inmediata intervención al personal de Recursos Naturales de la Provincia que procedió al secuestro de los pescados y a realizar la correspondiente acta de infracción a los moradores del domicilio.

El operativo fue encabezado por efectivos policiales del área de investigación de la Unidad Regional N° 1-San Luis del Palmar, junto a personal de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de la Patria.

Los animales decomisados, producto de la pesca ilegal, quedaron a merced de las disposiciones de Recursos Naturales. Cabe señalar que el Río Paraná, a la altura de Paso de la Patria, es un área de reserva natural por lo cual está prohibida la pesca comercial.