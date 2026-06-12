Caso Loan: a dos años del almuerzo familiar donde desapareció el niño sin dejar rastros

El caso Loan se convirtió en uno de los hechos más dolorosos en el corazón de los argentinos. Este sábado 13 se cumplen dos años de lo que parecía un inocente almuerzo familiar en la casa de campo donde aún vive sola su abuela Catalina Peña, una mujer de 89 años.

Este jardinerito que tenía 5 años se perdió en medio de la selva correntina con dos naranjas en sus manos una de las cuales tenía la intención de llevarle a su papá. No llegó.

Fue una siesta cálida en la que soplaba un fuerte viento norte que dificultaba la escucha, incluso para el más baqueano. Todo parecía jugar en favor del nefasto plan gestado por mentes diabólicas.

Ese jueves 13, Catalina invitó a almorzar a su hijo José Peña que vive en 9 de Julio, a 6 kilómetros de allí. Le dijo que quería hacer una comida para agradecer a San Antonio porque le ayudó a que aparezca su teléfono perdido días antes. José, que vive en el barrio Chaquito le contó a su mujer, -María Noguera- de la invitación de su mamá. Loan, que jugaba cerca, le pidió para acompañarlo.

El niño nunca antes había ido al paraje Algarrobal.



La casa de Catalina queda casi donde termina un camino de tierra y está rodeada de árboles y selva. Es el lugar menos pensado para una desaparición así.

José llevó a su hijo a caballo hasta allá, pero antes de salir, María se despidió de su hijo más chico, pidiéndole que se porte bien, sin saber que sería la última vez que lo vería.

La reunión de ese nefasto mediodía se hizo en torno a una mesa de campo. Hubo bebidas alcohólicas, comieron fideo con estofado de gallina casera y las charlas fueron vanales. José en todo momento estuvo al lado de su hijo que se mostraba esquivo con las demás personas que no conocía.

Tras el almuerzo, el cuñado de José, Bernardino “Capi” Benítez le dice que va a buscar naranjas al monte. Deniel “Fierrito” Ramírez y su mujer Mónica Millapi lo siguen. Van también cuatro niños, entre hijos y sobrinos de la pareja. La esposa de Benítez, Laudelina Peña le dijo a su hermano José para llevarlo a Loan con los demás chicos. También fue Camila Núñez que es la pareja de un nieto de Catalina.

En el expediente judicial hay fotos de aquella última caminata del nene por la picada del monte. Llegaron hasta el árbol de naranja. Estuvieron un rato y se dio el enigmático regreso, Mientras los demás niños corrían, Loan de pronto se apartó y se esfumó en la selva. Ni un grito, ni un rastro. Lo llevaron...