Secuestraron 95 kilos de carne en mal estado en un comercio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron 95 kilogramos de carne bovina en un comercio de Villa Olivari, luego de detectarse que los productos eran comercializados sin documentación respaldatoria.

La inspección se realizó en el comercio "Autoservicio Seila", ubicado sobre avenida Haydee Galarza de Villa Olivari.

Durante la recorrida, los uniformados hallaron en uno de los freezers cuatro bolsas con distintos cortes de carne bovina.

Tras una revisión preliminar, se constató que la mercadería carecía de sellos bromatológicos, identificación sanitaria oficial y documentación que acreditara su procedencia.

Además, los cortes presentaban restos de tierra, pasto y pelos, indicios que despertaron sospechas sobre las condiciones en las que habían sido manipulados y almacenados.

La propietaria del local no pudo exhibir facturas, remitos ni ningún otro documento que permitiera establecer el origen legal de la carne.

Posteriormente, la veterinaria policial determinó que los productos no eran aptos para el consumo humano, debido a la contaminación observada, la falta de trazabilidad y la ausencia de controles sanitarios obligatorios.

El pesaje efectuado en el lugar confirmó un total de 95 kilogramos de carne secuestrada.

Ante esta situación, el fiscal de turno, Eugenio Balbastro, ordenó el secuestro de la mercadería, su posterior destrucción y el inicio de actuaciones por una presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, mientras continúa la investigación para determinar la procedencia de los productos cárnicos.