Destruyeron con incineración 3 toneladas de droga en Corrientes

La Justicia Federal y las fuerzas de seguridad dispusieron la destrucción total de tres toneladas de cocaína y marihuana en un procedimiento de incineración que se llevó a cabo en el Establecimiento Forestal Las Marías, ubicado en la localidad de Gobernador Virasoro.

La totalidad de las sustancias ilícitas destruidas fue el resultado directo de intensos operativos de prevención y estrictos cerrojos viales realizados en la región. En estas tareas previas trabajaron de forma coordinada la Policía de Corrientes, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía Federal Argentina.



El importante acto judicial fue coordinado y supervisado en el terreno por el Juez Federal Nro 2, Dr. Juan Carlos Vallejos, junto al Fiscal Federal, Dr. Carlos Schaefer. También estuvo presente el Subjefe de la Policía de Corrientes, garantizando el cumplimiento estricto de todos los protocolos legales y de seguridad ambiental.



El Establecimiento Forestal Las Marías, situado estratégicamente sobre la Ruta Nacional 14, posee una infraestructura industrial óptima para este tipo de tareas. Debido a estas condiciones técnicas, la Justicia Federal utiliza sus instalaciones de manera recurrente para la desnaturalización segura de grandes cargamentos de estupefacientes incautados en la zona.