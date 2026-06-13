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ZONA RURAL DE BELLA VISTA

Corrientes: una mujer denunció acoso sexual en una ruta tras sufrir falla en su moto

Afirmo que luego que la ayudaron a poner en marcha su rodado la quisieron subir por la fuerza a un camión.

Por El Litoral

Sabado, 13 de junio de 2026 a las 20:34

Una mujer denunció haber sido acosada sexualmente por camioneros que la habían ayudado a poner en marcha su moto tras sufrir desperfecto mecánico, en el paraje Desmochado, sobre la Ruta Nacional 123 cerca del cruce con la Ruta Provincial 12, jurisdicción de Bella Vista.
La víctima, oriunda de la localidad de Mantilla, recurrió a la Justicia, donde relató que habría recibido ayuda de dos hombres que se movilizaban en un camión, al cual describió como “antiguo” y con “trompa redonda”, luego de tener inconvenientes con la motocicleta en la que viajaba que no quería encender. 
Sin embargo, una vez que lograron poner en marcha su rodado, uno de los camioneros, la habría abrazado e intentó llevarla por la fuerza, según afirmó en sede policial.
Dijo que logró defenderse y escapar de la situación.
La denuncia se radicó ante la Comisaría de la Mujer de Bella Vista y el caso está en manos de la Fiscalía en turno.  

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