Corrientes: fue detenido por una estafa y saltó pedido de búsqueda de hace 14 años

En cercanías de un bar céntrico de la ciudad de Santo Tomé, fue capturado un estafador, cuando una patrulla policial de la Comisaría Primera localizó a individuo apodado "Chipa", quien realizaba estafas virtuales y se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2012.

La captura se concretó gracias al aviso oportuno de una víctima que reconoció al delincuente mientras se encontraba en un local gastronómico. El operativo se desencadenó cuando el damnificado visualizó al sospechoso caminando frente al establecimiento y alertó al servicio de emergencias 101.

Al instante, los efectivos de seguridad del móvil policial 931 se desplegaron en el terreno y lograron rodear y aprender al individuo en la vía pública.

Según describieron, la denuncia reciente contra el imputado se había radicado el pasado lunes por un vecino que reportó la sustracción de su teléfono celular Samsung S24 Plus, un dispositivo de alta gama valuado en $750.000, tras publicarlo para la venta en la plataforma digital de Facebook Marketplace.

Según el informe oficial, el estafador se presentó en el domicilio del vendedor para concretar la transacción comercial donde le exhibió un comprobante de transferencia bancaria falso mediante un correo electrónico apócrifo para engañarlo, logrando así apoderarse del teléfono celular.

Al ingresar los datos filiatorios del detenido en el sistema informático de la fuerza policial, se identificó al sujeto como R. M. Cardozo, de 38 años de edad. El software arrojó un alerta máxima debido a un pedido activo de inmediata detención por una causa de robo en Gobernador Virasoro, emitido por el Juzgado de Instrucción en el año 2012.

El delincuente fue trasladado hasta la dependencia policial, donde la Fiscalía dispuso que el imputado permanezca alojado en carácter de incomunicado, para responder tanto por la estafa actual como por su antigua causa pendiente.