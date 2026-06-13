Santo Tomé: sorprendieron a tres personas que desguazaban un auto chocado en Ruta 40

Tres personas oriundas de Gobernador Virasoro fueron detenidas infraganti en jurisdicción de Santo Tomé mientras desarmaban un automóvil siniestrado días atrás.

El vehículo dañado se encontraba al costado de las vías ferroviarias, sobre la Ruta Provincial 40, según detallaron fuentes policiales.

En esas circunstancias efectivos de la Comisaría Primera llevaron adelante el operativo, durante una recorrida preventiva, en la cual observaron a los individuos desmantelando un Toyota Corolla gris.

El rodado destruido había quedado en el lugar tras un fuerte accidente ocurrido días atrás.

Al identificar a los involucrados, los uniformados detuvieron a dos hombres de 34 y 25 años y a una mujer de 35 años, todos domiciliados en el conocido Barrio 202 de Virasoro.

Para cometer el ilícito, los delincuentes se trasladaban en una camioneta Peugeot Partner Furgón y utilizaban dos cajas de herramientas profesionales destinadas a un desarme rápido, según detallaron.



Durante la requisa obligatoria, el personal policial secuestró cuatro teléfonos celulares y valiosa documentación vinculada con la causa. El hallazgo más llamativo ocurrió dentro de una cartera femenina, donde encontraron la millonaria suma de 2.214.000 pesos en efectivo.

La mujer argumentó de forma apresurada que el dinero pertenecía a un local comercial de Rapipago propiedad de su hermano, sin embargo, el origen dudoso de los fondos ya está siendo minuciosamente investigado por las autoridades judiciales.

El fiscal de turno, Facundo Cabral, intervino de forma inmediata en el caso y ordenó el secuestro preventivo de todos los elementos y dispuso la aprehensión formal de los tres sospechosos. La causa penal se instruye actualmente bajo el delito de vandalismo y robo de autopartes.