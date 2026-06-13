Goya: dos detenidos por robo de ganado tras una investigación tecnológica

Una minuciosa investigación llevada adelante por la Policía Rural y Ecológica de Goya permitió desarticular una maniobra de abigeato que afectaba a establecimientos rurales ubicados en las inmediaciones de la zona urbana de esta ciudad.

Las pesquisas se iniciaron luego de la denuncia de un productor ganadero de la Primera Sección Rincón de Gómez, quien reportó el robo de animales en un campo situado sobre la Ruta Provincial N.º 38.

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica implementaron un plan de trabajo que incluyó el relevamiento de testimonios, seguimiento de inteligencia y el análisis de registros fílmicos provistos por el sistema de cámaras de seguridad.

A través de estas imágenes, los investigadores identificaron a sospechosos que trasladaban en motocicleta bolsas con carne, elementos que posteriormente fueron vinculados a los animales sustraídos.

Durante la madrugada del viernes último, mientras el personal policial realizaba patrullajes preventivos vinculados a la causa, detectó a un grupo de jóvenes reunidos sobre la calle San Juan y al notar la aproximación del patrullero, varios de ellos escaparon corriendo, pero lograron interceptar a dos de los sospechosos.

Los demorados fueron identificados como Gastón Maximiliano de los Santos y Carlos Ezequiel Enrique, ambos con domicilio en la ciudad de Goya, según detallaron.

Según el informe oficial de la fuerza, durante el procedimiento de identificación, uno de los jóvenes realizó manifestaciones espontáneas que terminaron de formar sospechas sobre su participación directa en el robo de ganado.

Con este indicio y la intervención inmediata del fiscal rural, el Dr. José Omar Cáceres, se dispuso la detención formal de los dos sospechosos.

En continuidad con las actuaciones judiciales, el Juzgado de Garantías, a cargo del Dr. Francisco Arrué, emitió una orden de allanamiento para registrar las viviendas de los implicados que arrojó resultados positivos para la causa.

En los domicilios registrados, los efectivos policiales lograron secuestrar varios cuchillos tipo carnicero, una chaira para afilar, un lazo de soga profesional y la motocicleta que presuntamente era utilizada para los desplazamientos y el traslado de los productos cárnicos.

Los dos detenidos permanecen a disposición de las autoridades judiciales, mientras la Policía Rural mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar la complicidad de otras personas en el hecho y lograr el esclarecimiento total de la maniobra delictiva.