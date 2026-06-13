Corrientes: destrozó la vidriera de un comercio para robar y quedó filmado

Un solitario delincuente atacó en la madrugada de este sábado a un supermercado ubicado en la intersección de la avenida Teniente Ibáñez y calle Córdoba, donde destrozó el cristal del acceso principal para ingresar a robar una caja registradora, la cual se encontraba completamente vacía.

Al romper el grueso vidrio, el autor del hecho sufrió cortes corporales y dejó múltiples manchas de sangre esparcidas dentro del local, según determinaron los investigadores.



Ante la situación, el personal especializado de peritos de Criminalística recolectó las muestras biológicas con el fin de realizar los correspondientes peritajes de ADN, según dispuso la Fiscalía en turno.

Además, los efectivos de la Comisaría Séptima Urbana revisaron de inmediato las cámaras de seguridad de la zona y los registros fílmicos de la zona, donde constataron que quedó grabado en alta definición, lo que facilitó sus rasgos filiatorios.

Gracias al material audiovisual recopilado, las autoridades policiales confirmaron que ya fue conocida la identidad del autor del robo, por lo que su captura efectiva es cuestión de horas. En el caso intervienen formalmente el personal de la Comisaría Séptima y la Fiscalía de Turno.