Caso Loan: la Justicia prorrogó las prisiones preventivas de los ocho detenidos

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió prorrogar las prisiones preventivas de los ocho detenidos en la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

La medida fue adoptada mediante la Resolución N° 30, firmada por los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, quienes consideraron que continúan vigentes los riesgos procesales que justifican la permanencia de los imputados en prisión.

De esta manera, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi permanecerán detenidos por otros seis meses a partir del 15 de junio de 2026. La misma prórroga fue dispuesta para María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Adrián Maciel, desde el 21 de junio próximo.

En tanto, Laudelina Peña continuará con prisión preventiva por seis meses más desde el 5 de julio, mientras que Nicolás Gabriel Soria tendrá una extensión de tres meses a partir del 15 de septiembre, fecha en que vencía su actual medida de coerción.

Los fundamentos de la decisión

Los magistrados señalaron que la complejidad de la investigación, la cantidad de imputados y el volumen de pruebas reunidas justifican la continuidad de las prisiones preventivas.

Además, remarcaron que el juicio oral y público comenzará el próximo 16 de junio, por lo que resulta necesario asegurar la comparecencia de todos los acusados al proceso judicial.

Según el tribunal, existe la posibilidad concreta de que los imputados puedan intentar eludir la acción de la Justicia o influir sobre testigos y otras pruebas si recuperan la libertad antes del debate.

Los jueces también destacaron que se trata de un caso de extrema gravedad, vinculado a la presunta sustracción de un menor de edad, y recordaron que hasta el momento se desconoce el paradero de Loan.

Qué delitos se investigan

La mayoría de los acusados fueron enviados a juicio por el delito de sustracción de un menor de diez años, mientras que el excomisario Walter Maciel está imputado como partícipe necesario de ese hecho.

Por su parte, Nicolás Gabriel Soria enfrenta cargos por privación ilegítima de la libertad, estafa, encubrimiento, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos, entre otros delitos.

Con esta resolución, los ocho imputados continuarán detenidos mientras se desarrolla el juicio oral, una de las instancias más esperadas de una causa que conmocionó a Corrientes y a todo el país.