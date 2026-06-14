Corrientes: secuestro de armas y cinco detenidos que causaban disturbios

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un grupo de personas en la localidad de Curuzú Cuatiá. Entre estos, uno cargaba con un arma casera entre sus pertenencias.

Durante la madrugada del sábado la guardia de prevención de la Comisaría de Distrito Primera recibió alertas telefónicas sobre desorden social en la zona sur de la ciudad. Según la denuncia, en el cruce de la calle Berutti y la avenida Perito Moreno se encontraba un grupo de jóvenes ocasionando ruidos molestos, promoviendo peleas y hostigando a los transeúntes que circulaban por el sector.

Control y hallazgo de un arsenal casero

Tras la denuncia los móviles policiales se desplazaron hacia las coordenadas indicadas. En el sitio, los efectivos lograron interceptar e identificar a un total de cinco personas de sexo masculino.

Al realizarse el palpado de seguridad por encima de las ropas, la requisa arrojó resultados alarmantes sobre uno de los jóvenes. Debajo de sus prendas, el sospechoso ocultaba una arma de fuego de fabricación casera, conocida como "tumbera".

Asimismo, los agentes procedieron a inspeccionar una riñonera que el sujeto llevaba consigo, descubriendo en su interior tres proyectiles intactos calibre 22, un arma blanca tipo daga, una manopla confeccionada con cadena de motocicleta y un teléfono celular marca Motorola. En el lugar también se secuestró una bicicleta rodado 29 en la que se movilizaban.

Una vez desarmado el principal imputado, se procedieó a la inmovilización del grupo para asegurar el perímetro y trasladar las actuaciones a la sede judicial.

El portador del arma quedó aprehendido por infracción al Código Penal, mientras que los restantes cuatro fueron trasladados en calidad de demorados para la averiguación de antecedentes.

Tanto los imputados como lo secuestrado fueron trasladados a mencionada comisaría y puesto a disposición de la Unidad Fiscal de turno.