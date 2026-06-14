Corrientes: tras una intensa investigación detuvieron a un hombre por un robo comercial

La Policía de Corrientes informó que el sábado recuperó elementos denunciados como robados en la localidad de Saladas. Además, se detuvo al autor del hecho.

La intervención de la Comisaría Segunda se inició a partir del reporte del damnificado, lo que activó los protocolos de seguridad urbana y el despliegue en el cuadrante del hecho.

Durante la noche del sábado ocurrió un delito contra la propiedad privada en un establecimiento mercantil de la ciudad. Los primeros datos aportados, establecía que personas desconocidas habían logrado violentar los accesos del comercio para apoderarse de una importante cantidad de herramientas eléctricas de alto valor operativo.

Tareas investigativas y localización del botín industrial

Tras la denuncia se dispuso un relevamiento del sector, incluyendo testimonios y el seguimiento de pistas para cercar al sospechoso.

El trabajo de inteligencia rindió frutos a las pocas horas de la denuncia. El rastrillaje permitió individualizar al presunto autor del robo y tambien determinar el lugar donde permanecían ocultos los bienes robados.

Durante el allanamiento y requisa posterior, se logró secuestrar una máquina garlopa de mano, una afiladora de cadena para motosierra, una máquina amoladora, un motor de motosierra, una máquina lustralijadora y una fresadora eléctrica, entre otros elementos de valor.

Tanto el demorado como las herramientas industriales fueron trasladados a la mencionada dependencia, donde se realizaron las diligencias de rigor.