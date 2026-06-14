Murió un docente correntino tras un choque entre dos autos

Murió un hombre de 29 años que estaba internado luego de protagonizar un siniestro vial meses atrás en la localidad correntina de Paso de los Libres.

Se trata Mauro Báez Martelli, quien permanecía internado en el Hospital Escuela de la ciudad de Corrientes desde que sufrió graves lesiones en un choque ocurrido en la intersección de las calles Rivadavia y Bonpland.

El hecho se registró cuando Báez Martelli circulaba a bordo de un Peugeot 208 y fue impactado por un Honda Fit conducido por un joven de 21 años.

Según la investigación, tras la colisión el conductor del otro vehículo se retiró del lugar junto a otras personas, dejando al docente herido. Horas más tarde fue localizado por efectivos policiales.

Como consecuencia del fuerte impacto, Báez Martelli sufrió lesiones de extrema gravedad y debió ser trasladado a la capital correntina para recibir atención médica especializada.

A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud y de permanecer internado durante varios meses, no logró recuperarse de las heridas sufridas en el choque.

En la causa judicial figura como imputado Ángel Leonel Pacheco, quien conducía el otro automóvil involucrado en el siniestro vial.