Empresario fallecido en Corrientes: la familia defendió el origen de los $183 millones

La familia de Alejandro Gauna, el empresario chaqueño que murió tras un trágico siniestro vial ocurrido en la localidad correntina de Esquina, salió a aclarar públicamente la situación relacionada con los 183 millones de pesos secuestrados tras el accidente y denunció que el hecho fatal se produjo por una presunta negligencia vial.

A través de un comunicado, explicaron que Gauna era propietario de una agencia de compraventa de automóviles y el dinero correspondía a operaciones comerciales legítimas vinculadas a su actividad empresarial.

“Era una persona trabajadora y honesta, dedicada al rubro automotor desde hace años”, señalaron desde su entorno, al tiempo que remarcaron que los viajes frecuentes a Buenos Aires para concretar compras y ventas de vehículos formaban parte de su rutina laboral.

En ese sentido, indicaron que profesionales contables y el equipo jurídico de la familia ya reunieron la documentación necesaria para acreditar el origen lícito de los fondos y adelantaron que será presentada ante la Justicia en los próximos días.

Apuntan a una presunta falta de señalización

Los familiares también brindaron detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el siniestro fatal.

De acuerdo con su versión, el hecho se registró durante la madrugada del pasado 8 de junio, en medio de una intensa niebla, cuando el vehículo conducido por Gauna impactó contra una retroexcavadora que se encontraba sobre la calzada.

Sostienen que la maquinaria vial no contaba con la señalización adecuada, situación que habría sido determinante en el desenlace del accidente.

Como consecuencia del fuerte impacto, el empresario sufrió un grave traumatismo de cráneo que derivó en un cuadro irreversible de muerte cerebral.

En el vehículo también viajaba Diego David Riquel, de 38 años, quien sufrió una fractura de vértebra lumbar y debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

La donación de órganos que permitió salvar vidas

En medio del dolor por la pérdida, la familia destacó un aspecto que, según señalaron, no tuvo suficiente repercusión pública: la decisión de Alejandro Gauna de ser donante de órganos.

Tras confirmarse su fallecimiento, se activó el protocolo de ablación y fueron donados su corazón, hígado, riñones y córneas, permitiendo mejorar o salvar la vida de varias personas.

Finalmente, los allegados solicitaron un tratamiento más responsable de la información vinculada al caso y pidieron respeto hacia la familia, especialmente hacia la hija del empresario, quien enfrenta la pérdida de su padre.