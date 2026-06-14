Detuvieron a una mujer acusada de integrar una banda de estafadores en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que una mujer fue detenida en la localidad de Paso de los Libres durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por una presunta estafa cometida por una banda que se hacía pasar por personal de organismos descentralizados.

La causa se inició por maniobras fraudulentas realizadas por un grupo de personas que presuntamente utilizaba identidades falsas para engañar a las víctimas.

En ese contexto, concretaron dos órdenes de allanamiento en Paso de los Libres, donde los uniformados lograron la detención de una mujer mayor de edad que sería integrante de la organización investigada.

Además, los efectivos secuestraron de manera preventiva cuatro teléfonos celulares, considerados elementos de interés para la causa y que podrían aportar información relevante para el avance de la investigación.

Fuentes policiales señalaron que la banda ya había sido parcialmente desarticulada días atrás, y que la mujer detenida estaría vinculada a las maniobras que son objeto de investigación.

La sospechosa y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de las estafas y la posible participación de otras personas.