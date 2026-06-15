Corrientes: hallaron el cuerpo de una mujer en plena calle de un barrio capitalino

La Policía de Corrientes informó que una mujer fue encontrada sin vida durante la madrugada del domingo en el barrio Nuevo de la capital correntina.

La víctima fue identificada como Mónica Eliana Medina, quien fue encontrada en inmediaciones de las calles Ramos Mejía y Cirilo Blanco.

Según las primeras actuaciones policiales, la mujer presentaba una herida de arma de fuego.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a la mujer junto a una motocicleta. En el lugar, también se encontraba su pareja, Claudio Eduardo Higa, de 49 años, quien relató que ambos habían mantenido una discusión momentos antes del hecho.

De manera preventiva, y mientras se desarrollaban las tareas investigativas, la Fiscalía dispuso la demora del hombre para avanzar con las pericias que permitieran esclarecer las circunstancias de la muerte.

Entre las medidas ordenadas se realizó una prueba de dermotest, destinada a detectar residuos de pólvora. El resultado fue positivo en una de las manos de la víctima y negativo en las manos de su pareja.

Posteriormente, la autopsia confirmó que la lesión que ocasionó el fallecimiento fue autoinfligida, por lo que el fiscal interviniente dispuso la inmediata libertad del hombre que permanecía demorado.