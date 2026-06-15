Curuzú Cuatiá: demoraron a un hombre con una tumbera y municiones

La Policía de Corrientes informó este lunes que un hombre fue detenido en Curuzú Cuatiá luego de tener en su poder un arma de fabricación casera y municiones.

El hecho se registró en inmediaciones de calle Beruti y avenida Perito Moreno, cuando efectivos policiales realizaban operativos de control.

En este marco, los uniformados detectaron que uno de los hombres llevaba oculto entre sus pertenencias un arma de fuego de fabricación casera, conocida como "tumbera", además de tres proyectiles calibre .22.

Ante el hallazgo, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso y al secuestro preventivo del arma y las municiones encontradas.

Tanto el hombre como los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.