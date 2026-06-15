Corrientes: desarticulan un kiosco de drogas tras allanamientos

La Policía de Corrientes informó que el sábado realizó allanamientos en la ciudad de Goya en el marco de un operativo contra el narcomenudeo. Por el caso hay un hombre detenido.

Los operativos se realizaron el sábado 13 de junio, com resultado de una serie de pesquisas previas de inteligencia criminal sobre el movimiento de búnkeres barriales.

Las ordenes de allanamiento fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías de la segunda circunscripción judicial, ante las pruebas colectadas por los agentes de la Comisaría de Distrito Primera de Goya y la Unidad Fiscal interviniente.

De manera simultánea se desplegaron unidades y personal en dos propiedades horizontales situadas sobre las calles Berón de Astrada y Tucumán, señaladas por los vecinos debido al constante flujo sospechoso de personas a pie y en moto.

Secuestro de cocaína fraccionada y elementos de corte

Al ingresar a los inmuebles, las brigadas iniciaron una minuciosa requisa de los ambientes. Durante los peritajes de campo, se halló y secuestró un cargamento compuesto por un total de 33,4 gramos de una sustancia blanquecina en polvo.

Ante la presencia de testigos, se aplicaron los correspondientes reactivos químicos del test de orientación, arrojando resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

La sustancia ya se encontraba fraccionada en pequeñas dosis o "bochitas" destinadas a la venta directa al consumidor, incautándose también balanzas de precisión y otros elementos de interés para el expediente penal.

En lugar se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad, apuntado como regenteador de los puntos de expendio.

El detenido fue trasladado la mencionada dependencia junto a lo secuestrado, lugar donde se realizaron las diligencias del caso.