Goya: demoraron a cuatro personas con dorados, un guazuncho y un rifle

La Policía de Corrientes demoró a cuatro personas y secuestró una embarcación, un arma de fuego y ejemplares de fauna protegida durante un procedimiento realizado en la zona de Goya.

El operativo se llevó adelante sobre la intersección de la Ruta Nacional 12 y la Ruta Provincial 24, donde los efectivos interceptaron una camioneta en la que se desplazaban cuatro ocupantes que regresaban de una jornada de pesca.

Durante la inspección, los uniformados hallaron varios ejemplares de peces, entre ellos dorados, especie cuya captura y comercialización se encuentra prohibida en la provincia.

Además, detectaron la presencia de un guazuncho, animal silvestre protegido por la legislación vigente.

En el procedimiento también secuestraron un rifle calibre .308 con mira telescópica, junto con una embarcación y su motor, elementos que habrían sido utilizados durante la actividad.

Ante la situación, tomó intervención la Fiscalía Rural, que dispuso la aprehensión de los involucrados y el secuestro preventivo de todos los elementos hallados.

Por su parte, personal de Recursos Naturales realizó el decomiso de los ejemplares incautados y avanzó con las actuaciones correspondientes por las presuntas infracciones a la normativa ambiental y de protección de la fauna.