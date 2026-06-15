Abigeato en Corrientes: falsos pescadores fueron detenidos tras faenar ovejas

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un grupo de personas en Goya, quienes transportaban cueros y carne de animales que habían sido reportados como desaparecidos.

El procedimiento se inició a partir de la denuncia urgente de un productor ganadero de la zona del paraje Batel, quien detectó movimientos extraños dentro de sus potreros durante la noche.

El damnificado reportó que un grupo de personas había cortado los alambrados perimetrales de su propiedad. En la oscuridad los intrusos comenzaron a correr y arrear a los animales con linternas de alta potencia.

Tras percatarse de la presencia del dueño, los sujetos se dieron a la fuga. El productor descubrió que tras realizar el recuento en los corrales faltaban dos ovejas reproductoras.

Operativo cerrojo en la Ruta 12 y el detalle que delató a la banda

Con las características de los sospechosos y el área de escape bajo sospecha, las patrullas rurales se desplegaron para cortarles el paso.

La Policía Rural montó un retén de control vehicular de emergencia sobre la Ruta Nacional 12. Es así que se interceptó una camioneta y una motocicleta en las que se desplazaban cuatro hombres.

Los ocupantes mantuvieron una versión uniforme: aseguraban que regresaban de una jornada de pesca en el río. Sin embargo, la requisa de la caja del vehículo desarmó la coartada cuando se encontró cuero fresco de un cordero, bolsas con cortes de carne recientes y una escopeta de caza sin la documentación legal.

Secuestro de armas, vehículos y actuaciones por abigeato

Una vez constatado el delito contra la propiedad ganadera, los efectivos procedieron a formalizar el secuestro de los elementos e iniciar las actuaciones penales.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los cuatro falsos pescadores quedaron detenidos e incomunicados bajo la imputación de presunto abigeato.

Las fuerzas de seguridad procedieron al decomiso de la carne faenada, el arma de fuego, los cartuchos, los artículos de pesca y los dos vehículos utilizados.

Todos los implicados y el material secuestrado quedaron alojados en el edificio de la Policía Rural donde se inicaron las diligencias del caso.