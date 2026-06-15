Desvalijaron la casa de un jubilado en Corrientes y le robaron los ahorros de toda su vida

Delincuentes ingresaron a una vivienda de un jubilado en la localidad correntina de Monte Caseros y se llevaron los ahorros en moneda nacional y extranjera que el hombre había logrado reunir tras décadas de actividad laboral.

El hecho delictivo se registró en una casa ubicada por calle Belgrano 639 y provocó una profunda consternación en el entramado social local debido al extremo estado de vulnerabilidad emocional del damnificado, quien atraviesa un proceso de duelo por el fallecimiento de su esposa ocurrido hace escasos veinte días.

La mecánica del robo domiciliario bajo la modalidad de "escruche" —ingreso a una propiedad en ausencia de sus moradores— fue detallada públicamente por Liliana Martín, hija de la víctima.

El propietario, quien a pesar de percibir sus haberes previsionales continúa desempeñándose de forma activa como encargado del desarrollo de una obra civil en el acceso a la localidad correntina, se retiró de su domicilio cerca de las 7 de la mañana para cumplir con su jornada habitual, una rutina que mantenía para mitigar el impacto de su reciente pérdida familiar.

"Es una situación muy difícil. Mi papá quedó solo después de toda una vida junto a mi mamá. Y ahora tiene que enfrentarse a esto", señaló Liliana al portal Montecaseros online.

Zonas liberadas y peritajes en el domicilio de calle Belgrano

Al regresar a la propiedad alrededor de las 11, el damnificado constató que las estructuras de seguridad del inmueble habían sido completamente vulneradas. Los malvivientes forzaron un portón exterior de acceso, destruyeron los candados de seguridad y violentaron una abertura de acero que conecta el patio con las dependencias principales de la casa.

Según la denuncia policial que tramita ante las autoridades judiciales de Monte Caseros, los autores del asalto ejecutaron un relevamiento selectivo de los ambientes, revolviendo mobiliarios específicos en busca de dinero en efectivo. La familia confirmó el robo de una suma no precisada de pesos argentinos y dólares, además de elementos de alta carga simbólica y legal:

Documento Nacional de Identidad (DNI) y carnet de cobertura médica de PAMI .

Tarjetas de débito bancarias y documentación previsional.

Relojes de colección y el teléfono celular que pertenecía a su difunta esposa.

Llamativamente, los sospechosos descartaron elementos tecnológicos y de infraestructura de gran porte que se encontraban a simple vista, tales como televisores, herramientas de valor y garrafas de gas, concentrando su accionar exclusivamente en los bienes portables y los activos financieros líquidos de la víctima.

"Es el fruto del trabajo de toda una vida. En un instante destruyen años de esfuerzo y sacrificio", concluyó la hija de la víctima.

Actuaciones de la Comisaría Tercera y la policía científica

Un dato que genera preocupación entre los investigadores policiales del distrito es que ninguno de los residentes linderos a la finca reportó ruidos extraños, detonaciones o movimientos sospechosos durante la franja horaria en la que se perpetró el ilícito. Incluso la mascota de la familia, una perra que custodia el interior de la vivienda, no emitió alertas.

"Quizá le dieron algo de comer" supuso Lilina.a

Tras el reporte de emergencia al sistema de seguridad pública, personal de la Comisaría Tercera de Monte Caseros y peritos de la policía científica provincial se constituyeron en el lugar del hecho para realizar los relevamientos e investigación correspondiente.