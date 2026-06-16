Corrientes: allanaron una vivienda por amenazas y encontraron un arma de fuego

La Policía de Corrientes informó este martes que realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio San Miguel en el marco de una investigación por una causa de amenazas calificadas con arma de fuego.

Durante el operativo los uniformados no lograron hallar el revólver que era objeto de búsqueda en la causa principal, pero encontraron en el inmueble una carabina calibre .22 de uso civil.

Ante esta situación, los efectivos pusieron el hallazgo en conocimiento de la Fiscalía interviniente, que dispuso el secuestro formal del arma e inició actuaciones judiciales por presunta tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

La carabina fue trasladada a la dependencia policial para las pericias y diligencias correspondientes, mientras continúan las actuaciones vinculadas tanto a la causa por amenazas como a la nueva investigación iniciada tras el procedimiento.