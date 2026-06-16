Localizaron en Goya a una mujer buscada desde Santiago del Estero

En la ciudad de Goya localizaron a una mujer sobre la cual pesaba pedido de búsqueda y localización por requerimiento de la Justicia de Santiago del Estero, la cual fue hallada sana y salva por parte del personal de la Comisaría Primera de esta ciudad.



Los efectivos se movilizaron a raíz de una colaboración solicitada por la Dirección General de Delitos Complejos ante un requerimiento de la Justicia santiagueña.



Como resultado de las diligencias practicadas, la persona fue hallada sana y salva en Goya, constatándose que se encontraba en Corrientes por sus propios medios y voluntad.



Posteriormente, la misma fue trasladada a la dependencia policial, donde realizó las manifestaciones correspondientes, informándose la novedad a la autoridad requirente.



Desde la Comisaría Primera de Goya se destaca el trabajo coordinado entre las distintas dependencias policiales, permitiendo dar una rápida respuesta al requerimiento de localización.