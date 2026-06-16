Intensa búsqueda de un adolescente de 17 años que se ausentó del Hospital de Campaña

La Policía de Corrientes informó que iniciaron la búsqueda para dar con el paradero de un adolescente de 17 años que se ausentó del Hospital de Campaña durante la jornada del martes.

Se trata de Maximiliano Exequiel Mosqueira, un adolescente de 17 años que se encuentra institucionalizado en el Hogar Miguel Magone.

Según la información difundida por la fuerza provincial, el joven mide aproximadamente 1,60 metros de altura, es de contextura delgada y tiene el cabello corto.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón de buzo azul, campera gris, buzo con capucha con letras color naranja flúor y ojotas con medias.

Quienes tengan información pueden comunicarse con la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor al teléfono 3794-505110, acercarse a la dependencia policial más cercana o llamar a las líneas gratuitas 911 en Capital y 101 en el interior provincial.

La búsqueda continúa bajo la coordinación de la Policía de Corrientes y las autoridades judiciales intervinientes.