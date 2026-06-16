Dos personas lesionadas tras el vuelco de un vehículo en Corrientes

Un automóvil Renault Clio volcó el lunes a ka noche en el acceso a la localidad de Cecilio Echeverría, en el departamento Lavalle y dos personas fueron hospitalizadas.



Por causas que son materia de investigación, el chofer perdió el control del volante y terminó el viaje sobre una alcantarilla.



El vehículo era conducido por un hombre que viajaba acompañado por su pequeña hija y después del aviso de emergencia, acudieron personal de bomberos, efectivos policiales y profesionales del hospital local, para asistir a los ocupantes.



La menor de edad debió ser inmovilizada por estricta precaución debido al impacto, aunque afortunadamente la niña no presenta heridas de gravedad, se encuentra en un profundo estado de shock, según informaron fuentes locales.



Finalmente, ambos ocupantes fueron trasladados al centro de salud local para recibir la atención médica necesaria y realizar los controles preventivos correspondientes.