Recuperaron una moto robada en Corrientes e identificaron a dos menores

La Policía de Mercedes recuperó una motocicleta robada y demoró a dos menores de edad sospechosos del delito tras un operativo de investigación en cercanías del Arroyo Las Garzas de esa ciudad.



Las tareas estuvieron a cargo de la Comisaría Distrito Primera junto a la División de Investigación Criminal (D.I.C.), bajo las directivas de la Unidad Fiscal local.



El procedimiento se inició tras la denuncia por la sustracción de una motocicleta Motomel Blitz de 110cc y mediante las pesquisas, los efectivos lograron individualizar a dos jóvenes menores de edad presuntamente implicados en el robo.



Posteriormente, hallaron el rodado oculto en una zona de vegetación espesa y en consecuencia tanto el vehículo recuperado como los menores identificados quedaron a disposición de la justicia en la dependencia policial para los trámites legales correspondientes.