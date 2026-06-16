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MERCEDES

Recuperaron una moto robada en Corrientes e identificaron a dos menores

Se trata de una Motomel Blitz de 110cc que había sido escondida entre espesa vegetación
 

Por El Litoral

Martes, 16 de junio de 2026 a las 20:27

La Policía de Mercedes recuperó una motocicleta robada y demoró a dos menores de edad sospechosos del delito tras un operativo de investigación en cercanías del Arroyo Las Garzas de esa ciudad. 


Las tareas estuvieron a cargo de la Comisaría Distrito Primera junto a la División de Investigación Criminal (D.I.C.), bajo las directivas de la Unidad Fiscal local.


El procedimiento se inició tras la denuncia por la sustracción de una motocicleta Motomel Blitz de 110cc y mediante las pesquisas, los efectivos lograron individualizar a dos jóvenes menores de edad presuntamente implicados en el robo. 


Posteriormente, hallaron el rodado oculto en una zona de vegetación espesa y en consecuencia tanto el vehículo recuperado como los menores identificados quedaron a disposición de la justicia en la dependencia policial para los trámites legales correspondientes.

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