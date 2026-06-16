Varios demorados y vehículos secuestrados tras operativos de prevención en Corrientes

En el marco del Plan Integral de Seguridad y Prevención del Delito, se realizaron operativos conjuntos en distintos horarios de la tarde de este martes donde demoraron a varias personas para averigación de antecedentes e incautaron numerosos rodados.









Trabajaron efectivos de las comisarías Segunda y 23° urbanas, junto a los grupos especiales GIR y GRIM Vº, desplegaron esta tarde intensos operativos de contralor en distintas zonas de la ciudad.

Las tareas incluyeron la identificación de personas y la verificación de documentación de rodados.









El primer dispositivo se concretó entre las 14:30 y las 15:30 horas, a cargo del personal de la Comisaría Segunda y el grupo GIR. Seguidamente, de 15 a 16 horas, los agentes de la Comisaría 23° unieron fuerzas con el GRIM Vº para replicar el procedimiento en su respectiva jurisdicción.









Como resultado de las tareas preventivas, varias personas fueron demoradas para la averiguación de sus antecedentes y múltiples vehículos resultaron secuestrados por anomalías en sus papeles, siendo todos trasladados a las dependencias correspondientes.