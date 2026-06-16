Corrientes: dijo estar perdido pero lo atraparon con cómplices y un prófugo de la Justicia

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a tres personas en la localidad de Mantilla, luego que el conductor de un vehículo le mintiera a los efectivos.

El hecho inició tras la reacción vecinal y los canales de comunicación directa entre los habitantes con la comisaría local para prevenir el delito.

Durante la madrugada del domingo 14 de junio, la guardia de la Comisaría Distrito Pedro R. Fernández, de Mantilla, recibió mensajes de alerta a través de su teléfono celular de servicio. Se reportó la presencia sospechosa de un utilitario Renault Kangoo desconocido en la localidad.

Esto motivó la localización del rodado en la intersección de las calles Rosa Ledesma y Valentín Virasoro. Al ser entrevistado, el conductor, un ciudadano de apellido G., aseguró que se encontraba perdido y que su destino final era San Roque, por el cual los agentes le indicaron las coordenadas viales para retomar su rumbo.

El segundo control en la ruta que desarmó la mentira

Pero los movimientos posteriores reavivaron las alarmas del personal policial, que continuó con las tareas de rastrillaje.

Momentos después del primer contacto, se volvió a interceptar el mismo vehículo en la intersección del acceso a Mantilla y la Ruta Provincial 152, en sentido de salida hacia la Ruta Nacional 12.

Se constató que el conductor ahora estaba acompañado por otros dos sujetos masculinos, también mayores de edad y procedentes de Corrientes Capital.

Al ser entrevistados, los tres ocupantes entraron en contradicciones y no supieron justificar de ninguna manera las razones de su presencia y permanencia en la localidad, procediéndose a su demora inmediata y al secuestro preventivo del vehículo.

Un prófugo con frondoso prontuario y traslado a San Roque

Una vez trasladados los sospechosos, se realizó el cruce de datos que reveló las verdaderas intenciones del grupo en la localidad.

Los involucrados fueron notificados de su situación legal como contraventores por infringir el artículo 84° del decreto Ley N° 124/01. Sin embargo, el sistema informático de Antecedentes Personales arrojó que sobre uno de los acompañantes pesaban varios pedidos de detención inmediata debido a hechos delictivos previos.

Por razones de infraestructura, los tres demorados fueron trasladados y quedaron alojados en Comisaría de San Roque, donde se continuaron con las diligencias del caso.