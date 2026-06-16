Corrientes: una mujer murió en un incendio e investigan cómo se inició el fuego

Una mujer de 64 años murió durante un incendio que se desató en su casa de Paso de los Libres. El hecho ocurrió ayer a la noche sobre la calle Brasil, casi esquina avenida Salvador Di Tomaso.

De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas por policías de la Comisaría Primera, el fuego se habría iniciado en uno de los dormitorios de la casa. Las llamas se propagaron rápidamente hacia el resto de la propiedad por causas que aún se investigan.

Según la información preliminar, en la casa estaban dos mujeres mayores de edad junto a cuatro menores. Salvo la víctima, de apellido Quiroz, el resto logró salir del lugar antes de que el fuego avanzara.

Investigación en marcha

La Policía y las autoridades judiciales realizaron las pericias correspondientes en el lugar para establecer las circunstancias del hecho. En tanto, el primer examen médico determinó que la víctima murió por inhalación de humo.

La investigación continúa para esclarecer el origen del incendio y las condiciones en las que se produjo la tragedia.