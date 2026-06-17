Corrientes y la ONU analizaron estrategias para fortalecer la lucha contra el narcomenudeo

El ministro de Justicia de Corrientes, Juan José López Desimoni, participó de una reunión de trabajo junto al fiscal general César Sotelo, la subsecretaria de Seguridad, Ingrid Jetter, y representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el objetivo de analizar las estrategias que la provincia desarrolla para combatir el narcomenudeo.

El encuentro contó con la participación del oficial del Programa Asociado de la UNODC, Luis Ignacio García Sigman, y permitió intercambiar experiencias sobre las políticas de persecución penal que se llevan adelante en Corrientes desde la implementación de la Ley Provincial N.º 6725.

Durante la reunión se abordaron las herramientas que utiliza el Estado provincial para investigar y perseguir delitos vinculados al microtráfico de estupefacientes, una competencia que Corrientes asumió a partir de la adhesión al régimen de desfederalización.

Las autoridades explicaron que actualmente se trabaja sobre dos ejes principales. Por un lado, la persecución penal reactiva, que se activa a partir de denuncias e investigaciones judiciales. Por otro, la persecución penal proactiva, basada en tareas de inteligencia criminal y acciones preventivas destinadas a detectar de manera anticipada actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Además, se destacó el trabajo articulado que desarrollan el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Corrientes para fortalecer las investigaciones y mejorar la capacidad de respuesta frente a este tipo de delitos.

Según informaron, el intercambio con representantes de Naciones Unidas permitió evaluar experiencias, consolidar herramientas de cooperación institucional y avanzar en el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a combatir el avance del narcotráfico y su impacto en la comunidad.

También participaron de la reunión la secretaria letrada de la Fiscalía General, Rita Pernizza, y la integrante de la Relatoría Penal, Diana Rubianes Gravier.