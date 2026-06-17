Robaron y vandalizaron una instutución que ayuda a jóvenes con discapacidad en Corrientes

El Centro "Sin Barreras" de Bella Vista, dedicado a la capacitación de jóvenes con discapacidad, sufrió un robo y vandalismo por parte de un delincuente que forzó los accesos traseros al predio.





El sospechoso, registrado por cámaras de seguridad antes de destruirlas, sustrajo insumos de cocina y alimentos, además de ocasionar daños materiales en heladeras y rejas de la institución, según advirtieron.





Aunque el atacante intentó ingresar a áreas clave como el depósito y el sector de carpintería, los sistemas de seguridad limitaron los daños.



La policía local ya identificó al presunto autor del hecho y trabaja en la recuperación de los elementos sustraídos. La directora del centro, Celeste Cossani, expresó ante el canal local Cable Informa la conmoción que suferon por el ataque inédito, pero garantizó la continuidad de los talleres y el servicio de desayuno para los alumnos.





Las actividades se mantendrán con normalidad utilizando recursos propios de la entidad.