Procesaron a narcos correntinos detenidos con 260 kilos de cocaína

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia cerró la primera etapa crítica del proceso tras el impactante operativo narco en el corredor norte de Entre Ríos, al dictar el procesamiento con prisión preventiva para tres personas involucradas en el transporte de 260 kilogramos de clorhidrato de cocaína.



Las medidas judiciales recayeron con fuerza sobre una red con un fuerte anclaje en la provincia de Corrientes. La pata litoraleña de la banda quedó al descubierto tras un allanamiento en la localidad correntina de Itatí donde fue detenida Sebastiana Beatriz Britez, de 41 años, a quien se le incautó cocaína fraccionada, una balanza digital y una importante suma de dinero en efectivo, según consisgnó el portal Tal Cual Chajarí.



La mujer sería la madre de uno de los implicados de origen correntino, Benjamín Ariel Maciel, de apenas 19 años, quien fue atrapado en el automóvil que fue perseguido en el límite de las provincias de Corrientes y Entre Ríos.



El joven Maciel había sido interceptado previamente en la Ruta Provincial N° 28 mientras viajaba junto al experimentado narco rosarino Carlos Manuel Fiordelino, -radicado en Corrientes- quien violó su libertad condicional. Ambos se trasladaban en un Mercedes Benz de alta gama e intentaron fugarse a toda velocidad de un control policial.



Durante la persecución, descartaron los 250 paquetes de droga entre la vegetación de la banquina antes de ser capturados.

Embargos

Ante la contundencia de las pruebas, la justicia dictó embargos de un impacto económico sin precedentes para la región. La jueza ordenó congelar activos por un valor de 100 millones de pesos para Fiordelino y otros 100 millones de pesos para el joven correntino Maciel. En tanto, para Britez, la tasación del embargo preventivo se fijó en la suma de 6 millones de pesos.



Los tres involucrados enfrentan acusaciones graves que justificaron su reclusión inmediata en prisión preventiva debido al alto riesgo de fuga. Fiordelino y Maciel fueron procesados como coautores de transporte de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego, sumándose el cargo de desobediencia para el rosarino.



Por su parte, la mujer correntina fue procesada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.La resolución judicial también dispuso el secuestro definitivo del automóvil de alta gama utilizado para el traslado del cargamento millonario.



Bajo la política de recuperación de activos del juzgado, el vehículo importado será decomisado tras una eventual condena. El Estado planea destinar la unidad a fines de utilidad pública para quitarle capacidad financiera al crimen organizado.