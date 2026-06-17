Allanaron un asilo de Sauce por la muerte por desnutrición de un anciano

La localidad de Sauce está conmocionada con la muerte de una persona en un asilo de anciano de esa comunidad, que derivó en un allanamiento que se concretó este miércoles, dispuesto por la Fiscalía en turno de Curuzú Cuatiá.



Según pudo saberse, la denuncia habría sido radicada ante las autoridades judiciales por una enfermera que daba cuenta de las pésimas condiciones de salud en que se hallaba uno de los hombres internado, el cual posteriormente falleció como consecuencia de un cuadro de desnutrición y abandono, advirtieron.



A partir del deceso del paciente Luis A.C. se abrió una instancia investigativa que tratará de recolectar evidencias para determinar responsabilidades penales a partir de verificar las condiciones en las que se encontraba la víctima.



Personal policial y judicial participaron del allanamiento al asilo con el objetivo de recolectar documentación, verificar registros médicos, entrevistar al personal y constatar las condiciones edilicias y sanitarias del lugar.



Las autoridades buscan determinar si existió abandono de persona o algún otro delito que pudiera estar relacionado con el fallecimiento del adulto mayor.



