Capacitación a la Policía Rural sobre control ganadero y delitos en Corrientes

La Sociedad Rural de Paso de los Libres fue sede de una intensa jornada de capacitación teórica y práctica destinada exclusivamente a optimizar las tareas de control de las fuerzas de seguridad en el interior provincial.



El encuentro reunió al personal policial de las unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica de Santo Tomé, Gobernador Virasoro, Alvear, Desiderio Sosa, La Cruz y la localidad anfitriona, todas con la particularidad de estar situadas en las áreas limítrofes con la costa del Río Uruguay.



La apertura institucional contó con la presencia del director General de Seguridad Rural y Ecológica, comisario general Walter Gerardo Torres.



El eje central de la actividad estuvo puesto en la detección de irregularidades en la documentación exigida para el traslado de hacienda dentro de la región.





Asimismo, los efectivos recibieron instrucción técnica avanzada para la correcta identificación de marcas y señales grabadas en los animales, una herramienta fundamental para combatir los delitos rurales.



Las disertaciones estuvieron a cargo de destacados especialistas de la Policía Rural y Ecológica de Mercedes.



Las ponencias fueron lideradas por el médico veterinario policial, Comisario Federico Javier Lottero, junto al Suboficial Mayor Carlos Fabián Gómez, quienes aportaron su experiencia en el manejo de fraudes ganaderos.



Los jefes policiales destacaron que el fortalecimiento de los controles en las rutas es clave para proteger la producción del sector.





Los talleres prácticos permitieron unificar criterios de fiscalización entre las distintas dependencias participantes que custodian los campos del corredor productivo correntino. El objetivo final de la plana mayor es actualizar las destrezas de las brigadas de calle frente a las nuevas modalidades delictivas que afectan a los productores.



La sinergia entre el sector público y la Sociedad Rural de Paso de los Libres refleja el compromiso mutuo por profesionalizar a la fuerza de seguridad provincial.