Corrientes: rescataron a un hombre tras quedar atrapado en el incendio de su casa

Se produjo un incendio en una casa ubicada sobre la calle Los Comechingones en Corrientes capital. Ocurrió durante esta madrugada, hubo importantes daños materiales y un hombre fue rescatado por los bomberos.

El hecho ocurrió pasada la medianoche, cuando efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego fueron alertados sobre el incendio. Al llegar al lugar, los bomberos constataron la magnitud del siniestro y desplegaron líneas de ataque para combatir las llamas.

Como consecuencia del incendio, dos habitaciones de la casa fueron destruidas. También se registró la pérdida de muebles, instalaciones eléctricas, aberturas y estructuras de madera.

Durante las tareas de emergencia, se logró salvar a un hombre mayor de edad que no podía salir de la casa. Posteriormente fue asistido por el servicio de emergencias 107.

Posible origen del fuego

De acuerdo con fuentes policiales, se investiga como hipótesis inicial el uso de una vela que habría quedado encendida en el interior de la casa. Sin embargo, las causas del siniestro serán establecidas mediante el informe pericial, mientras continúan las tareas para determinar las circunstancias del hecho.