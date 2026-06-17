Abigeato en Corrientes: allanamientos por una presunta red de carne ilegal en Virasoro

Una investigación por abigeato permitió detectar una presunta red de comercialización de carne ilegal que abastecía a una carnicería de Gobernador Virasoro. Durante los allanamientos, se secuestraron más de 200 kilos de mercadería en mal estado y se incautó un auto.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía Rural y Ecológica junto a personal de Bromatología municipal. Según fuentes oficiales, la causa comenzó por una denuncia de abigeato que derivó en un control en el comercio “La Familia”, ubicado en el barrio Vuelta del Ombú, donde se encontraron más de 155 kilos de carne que no contaban con documentación sanitaria ni sellos de inspección.

Según el informe técnico, la mercadería presentaba restos de tierra y pasto, por lo que se dispuso su secuestro inmediato ante el riesgo sanitario.

El vehículo y nuevos allanamientos

A partir de las tareas de investigación, la Policía identificó el automóvil presuntamente utilizado para el traslado de la carne. Con orden judicial, se allanó un domicilio del barrio Narciso Vega y se secuestró un Fiat Uno con manchas de sangre en el baúl.

Posteriormente, se realizaron nuevos allanamientos en la carnicería: se incautaron un teléfono celular, dispositivos de almacenamiento y otros 50 kilos de carne. Además, también se estableció que el Fiat secuestrado ya había sido retenido en diciembre de 2025 en Garabí, en otra causa por abigeato.

La investigación continúa bajo intervención del Juzgado y la Fiscalía de Instrucción de Gobernador Virasoro, mientras se avanza en la identificación del origen de la mercadería y las responsabilidades en el hecho.