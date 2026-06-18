Corrientes: un hombre de 72 años murió tras caer de su caballo mientras arreaba ganado

La Policía de Corrientes informó que investiga las circustancias de la muerte de una persona luego caerse de un caballo en la localidad de Empedrado. El trágico hecho ocurrió el miércoles.

El aviso a las autoridades locales movilizó de urgencia a las patrullas policiales hacia una zona periférica de la mecionada localidad.

Alrededor de las 18 del miércoles, el personal de la Comisaría de Distrito Empedrado fue informado sobre un incidente acontecido en un predio rural situado en la Cuarta Sección del barrio Matadero.

Una vez en el lugar, los uniformados constataron la presencia de una persona desvanecida en el suelo y señales de un accidente ecuestre reciente, requiriendo de forma inmediata la intervención de los peritos correspondientes.

Un trágico accidente laboral en pleno arreo de ganado vacuno

La investigación preliminar permitió reconstruir los últimos momentos de la víctima antes del desenlace fatal.

Según los datos iniciales recabados, el vecino de 72 años realizaba funciones habituales de campo, específicamente arreando de un lote de ganado vacuno en compañía de un grupo de peones.

Los peritajes intentan establecer con precisión técnica, cómo el hombre perdió el control y sufrió una violenta caída desde el lomo del animal que montaba, impactando pesadamente contra la superficie del terreno.

Auxilio frustrado

Al advertir el accidente de su compañero, el resto de las personas que participaban del arreo acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo.

Pese a la rapidez con la que actuaron los testigos presenciales, la gravedad del traumatismo interrumpió los intentos de reanimación.

No obstante, las lesiones físicas que presentaba el operario rural condujeron a su muerte en el lugar.

En tanto que en predio se hicieron presentes las autoridades judiciales competentes para coordinar las pericias médicas forenses, por otro lado en la citada dependencia policial se reaizaron las diligencias de rigor.