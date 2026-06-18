Corrientes: un hombre de 64 años murió en el incendio de su casa

Un hombre de 64 años murió esta mañana tras el incendio de su casa en la localidad correntina de Mercedes. Según informaron fuentes policiales, el siniestro se registró cerca de las 6 sobre la calle San Lorenzo, entre Madariaga y Mantilla.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho cuando los Bomberos Voluntarios alertaron a la Comisaría Distrito Primera tras ser convocados para combatir las llamas. Al ingresar a la propiedad luego de controlar el fuego, los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de la víctima, de apellido Romero, quien vivía solo en el lugar.

Ante la gravedad del incidente, se dio inició al protocolo judicial y se ordenaron las pericias correspondientes para establecer las causas que originaron el foco ígneo.