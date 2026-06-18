Caza furtiva en Corrientes: llevaban un animales salvajes faenados en una camioneta

La Policía de Corrientes informó que detuvo a tres hombres durante un control vehicular sobre la Ruta Provincial N.º 23, jurisdicción de Sauce, donde las autoridades hallaron un freezer que almacenaba cortes cárnicos, además de armamento de grueso calibre sin los permisos correspondientes.

Control certero sobre la RP 23

El dispositivo de prevención vial montado de forma estratégica en el acceso sur de la provincia logró frustrar el traslado de los subproductos de la caza clandestina.

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de la localidad de Sauce.

En este contexto los efectivos ordenaron detener la marcha de una camioneta marca Toyota Hilux en la que se desplazaban tres ciudadanos mayores de edad.

Ante el nerviosismo evidente de los ocupantes, los agentes dispusieron una inspección exhaustiva de la bodega de carga del vehículo.

Hallazgo de fauna silvestre en un freezer y secuestro de armamento

La requisa constató la presencia de costosas herramientas de supervivencia y acopio logístico utilizadas para la actividad de montería.

Los uniformados hallaron un freezer hogareño en cuyo interior ocultaban carne despostada de animales silvestres, identificándose piezas de ejemplares de ciervo axis y un chancho salvaje (jabalí).

Asimismo, en el habitáculo y compartimentos de la camioneta se hallaron armas de fuego, abundantes municiones y diversos elementos punzantes y lumínicos acondicionados técnicamente para la práctica de la caza en campos de la región.

Falta de licencias, precintos y formación de causa penal por la Ley 22.421

Los involucrados intentaron ampararse en un permiso de paso predial pero carecían de los instrumentos fiscales obligatorios que emite la Provincia.

Al momento de requerirles las documentaciones de rigor, los tres implicados exhibieron únicamente una autorización escrita de ingreso a un establecimiento rural privado de la zona.

Sin embargo, los civiles carecían por completo de la licencia habilitante de caza deportiva o comercial y de los precintos numerados obligatorios exigidos de forma taxativa por la normativa ambiental de Corrientes.

Ante el incumplimiento, y por disposición de la fiscalía interviniente, se inició una causa judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna, disponiéndose el secuestro preventivo de las armas, la carne y el vehículo, además de la inmediata demora de los infractores.