Apareció Jonathan Blanco: lo hallaron con vida después de 20 días desaparecido en Chaco

Jonathan Alberto Blanco, el joven de 23 años que era buscado desde el 30 de mayo, fue encontrado con vida durante la mañana de este jueves en una zona de monte cercana al basural de Puerto Tirol, Chaco.

El operativo fue realizado por equipos de la Policía del Chaco, que desde hacía varios días mantenían rastrillajes en distintos sectores de Resistencia, Fontana y Puerto Tirol. Según la información oficial, el joven se encontraba ubicado en tiempo y espacio al momento de ser hallado.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, confirmó que el hallazgo se produjo cerca del mediodía y destacó el dato central para la familia y los investigadores: “Está con vida. Eso es lo importante”.

Un dron detectó movimiento en el monte

De acuerdo con lo explicado por Romero, el hallazgo se dio durante los trabajos del equipo de búsqueda policial que se encontraba instalado en la zona desde hacía semanas, inicialmente por la búsqueda de Axel González y luego también abocado al caso de Jonathan Blanco.

En ese contexto, un dron de la Policía del Chaco detectó el movimiento de una persona en una zona de monte. A partir de esa señal, una comisión policial avanzó sobre el sector y logró identificar al joven.

Blanco fue encontrado deambulando en un área suburbana, próxima al basural de Puerto Tirol. Según indicaron fuentes policiales, estaba consciente y pudo ser asistido por los efectivos que llegaron al lugar.

Estaba con la misma ropa y tenía escoriaciones

Romero también confirmó que Jonathan Blanco fue encontrado con las mismas prendas con las que había desaparecido. Presentaba signos compatibles con haber permanecido varios días fuera de su casa, especialmente lesiones superficiales propias de circular por zonas de monte.

“Obviamente tiene el padecimiento de estar tantos días fuera de su casa, prácticamente 20 días. Tiene lesiones propias de circular por zona de monte: escoriaciones, rasguños, esas cuestiones. Pero está con vida”, señaló el jefe policial en declaraciones a Radio Libertad.

Tras el hallazgo, el joven fue trasladado al hospital de Puerto Tirol para una primera atención médica. Luego se evaluaba su derivación al Hospital de Fontana o al Hospital Perrando, donde podría recibir estudios más completos.

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