Loreto: chocaron a un peatón y fue hospitalizado con graves lesiones

Un hombre de 62 años permanece internado en el hospital Escuela de Corrientes, a causa de las graves lesiones sufridas en la tarde del miércoles, cuando fue embestido por un vehículo en la localidad de Loreto.





Fuentes policiales confirmaron que el siniestro vial se registró a las 18, por Avenida 25 de Mayó y Brasil, de la pequeña comunidad del departamento de San Miguel.





Una camioneta marca Renault modelo Oroch, conducida por José Galarza de 78 años, atropelló al peatón Magno Romero de 62 años, el cual fue trasladado al principio al Hospital local “Doctor José Rodolfo Piñeyro” y luego derivado a Emergencias Hospital Escuela, donde ingresó con lesiones muy graves.