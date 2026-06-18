Hallaron un cuerpo sin vida al costado de la Ruta 12 en Corrientes

Alrededor de las 19 del miércoles encontraron el cuerpo sin vida de un hombre sobre la Ruta Nacional 12, en una zona de curva, cercana al municipio de la localidad de Carolina.





Se trataba de una persona oriunda de la zona, identificada como José Soto (72), quien presentaba traumatismo de cráneo y lesiones en distintas partes del cuerpo.





En las inmediaciones -kilómetro 805- se encontraba la motocicleta en la cual circulaba la víctima, por lo cual se presume que pudo haber sido embestida por un desaprensivo conductor que se dio a la fuga.





El cuerpo sin vida del fallecido fue conducido a la morgue judicial de Corrientes para conocer más detalles del luctuoso hecho, registrado en un sector conocido como curva de “las Lagunas Pucú”.