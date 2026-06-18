Caso Loan: tras un cuarto intermedio se reanudará el juicio para resolver planteos

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará el próximo miércoles 24 de junio a las 9:30, ya que el Tribunal Oral Federal de Corrientes había dispuesto un cuarto intermedio y reprogramó las audiencias planificadas debido a cambios imprevistos en las defensas de los acusados.



Luego de este impas, se abrirá formalmente la etapa de planteos de nulidad e indagatorias, donde los imputados tendrán la oportunidad de ampliar sus declaraciones públicas o bien acogerse al derecho constitucional de guardar silencio.



Existe optimismo de que alguno de los 17 imputados opte por declarar al reanudarse las audiencias, genera expectativas para desenmarañar el intrincado suceso ocurrido hace dos años en la localidad de 9 de Julio cuando el niño desapareció.



El fiscal federal Carlos Scheafer dejó en claro en declaraciones a distintos medios de que "estamos en el juicio porque hay pruebas suficientes de la sustracción de Loan".



Dijo además estar "satisfecho, porque se abrió -el martes- el debate de Loan, ganamos cuatros meses a lo que estaba previsto", ya que primeramente se anunció para octubre del 2026. También se refirió al "emprolijamiento" del proceso, tras "la vuelta a fojas cero", luego de la llegada a destiempo del imputado Rossi Colombo. Y sobre su rol, opinó que "estamos comprometidos con la familia, las cosas tienen que avanzar. El eje es Loan", remarcó.



Acerca de la declaración de los padres del niño María Noguera y José Peña, inicialmente previstos para la primera semana, fueron postergados para la semana entrante tras la reprogramación general del tribunal.



Con posterioridad a las indagatorias, comenzará la ronda de declaraciones de los más de 160 testigos citados, un proceso técnico y penal que se extenderá durante varios meses debido a la magnitud de la causa.

Interrupcion





Cabe señalar que la interrupción del debate ocurrió luego de que el imputado Federico Rossi Colombo se presentara con una nueva abogada defensora, Juliana Machado. El tribunal concedió un plazo legal de 72 horas para que la letrada pueda estudiar el expediente completo y garantizar el derecho a la defensa legítima, lo que forzó a reiniciar la lectura formal de requerimientos antes de avanzar.



El proceso avanza en el juzgamiento de manera unificada de 17 imputados divididos bajo dos líneas claras de acusación



En la causa principal hay siete imputados que enfrentan cargos directos por la sustracción y el ocultamiento de Loan. La fiscalía ratificó formalmente que el niño fue sustraído ilegalmente de su ámbito de custodia.



Ahí aparecen los tíos del niño, Laudelina Peña y Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, su esposa Mónica Millapi, María Victoria Caillava y su marido, el excapitán de navío Carlos Pérez y el excomisario Walter Maciel. Están acusados de partícipes en la sustracción y posterior ocultamiento del menor.



En una causa conexa entorpecimiento están los otros 10 imputados, ligados a la denominada "causa Dupuy", acusados de cometer maniobras de distracción, falsas declaraciones y entorpecer el accionar inicial de la justicia federal. Están el psicólogo Federico Colombo, Nicolás Soria, alias ‘El Yanqui’ o ‘El Americano’; los abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda, más Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Juni y Leonardo Rubio,



Todas las audiencias presenciales se realizan bajo estrictas medidas de seguridad en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.