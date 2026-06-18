Corrientes: demoraron a un hombre buscado por el robo de palas en la Municipalidad

La Policía demoró a un hombre de 25 años que era buscado por la Justicia y está imputado en varias causas por robo. También es sospechoso de un hecho ocurrido en la Municipalidad de Corrientes, donde fueron sustraídas varias herramientas. El procedimiento se concretó ayer tras tareas de localización de la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos.

El hombre tenía una orden de captura y debía ser puesto a disposición del Tribunal Oral Penal N° 1, ya que se encuentra imputado en cuatro causas por robo que se tramitan en distintos expedientes.

Robo a la Municipalidad

Entre los hechos que se le atribuyen, figura un robo ocurrido en 2019 en un galpón municipal, donde fueron sustraídas 17 palas. Ese delito integra una de las causas que siguen en trámite.

Tras tareas investigativas, los policías lograron establecer su paradero y concretar la demora. Luego fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia bajo intervención del Tribunal Oral Penal.