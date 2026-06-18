Buscan a un hombre de 27 años que desapareció en Corrientes

La Policía de Corrientes busca a un hombre desaparecido y solicita colaboración para dar con su paradero. Se trata de Ramón Damián Orué, de 27 años, quien fue visto por última vez a la madrugada. La Fiscalía de Investigación ya tomó intervención en el caso para coordinar los rastreos correspondientes.

El caso es llevado adelante por la Comisaría Decimoprimera Urbana tras recibir la alerta sobre su ausencia en la madrugada. Las autoridades iniciaron de inmediato el protocolo de localización en el ámbito capitalino.

Según reportaron los investigadores, el joven fue visto por última vez en inmediaciones de la calle Leopoldo Lugones. En ese momento, se trasladaba a bordo de una moto Zanella ZB azul.

Características

Aspecto físico: mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tez blanca, ojos negros y cabello corto oscuro.

Rasgo particular: posee un lunar debajo de su ojo izquierdo.

Vestimenta: llevaba puesta una remera verde, un pantalón de jean azul, ojotas Adidas y medias oscuras.

Canales de comunicación

Desde la jefatura policial solicitaron el aporte de datos certeros a la comunidad para agilizar el hallazgo. Quienes posean información útil pueden comunicarse a la Comisaría 11ª al número 3794-500393.

También se encuentran habilitadas las líneas del Sistema Integral de Seguridad. Se puede llamar de forma gratuita al 911 en la Capital y al 101 en el interior provincial.